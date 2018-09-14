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Тест: угадайте фильм по спойлеру
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Тест: угадайте фильм по спойлеру 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Люди Икс: Темный Феникс"
«Осторожно! Спойлеры!». Наверняка вам доводилось слышать эту фразу и быстро закрывать страницу в интернете, опасаясь узнать то, чего вы знать совершенно точно не хотите.
При просмотре нового фильма каждому зрителю помимо впечатляющих спецэффектов, убедительной игры актеров и хорошего сюжета всегда важен эффект неожиданности.
Согласитесь, не слишком интересно приходить в кино и смотреть на экран, точно зная, что вы сейчас увидите. Исключение, пожалуй, составляют экранизации классических произведений.
Поэтому все зрители старательно избегают спойлеров и страшно злятся, если случайно им все же приходится узнать главную интригу сюжета. Но мы на свой страх и риск решили немного поспойлерить.
Надеемся, что представленные ниже фильмы вы смотрели и информация, по которой мы предлагаем их угадать, для вас не будет новой.
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