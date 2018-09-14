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Кейт Бекинсейл попрощалась с франшизой «Другой мир»
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Кейт Бекинсейл попрощалась с франшизой «Другой мир» 

Киноафиша 52 минуты назад
Фото: Киноафиша
Снявшись в главной роли в пяти фильмах серии «Другой мир», Кейт Бекинсейл наконец-то готова попрощаться с франшизой — актриса упомянула, что провела достаточно времени в роли охотницы Селены, и к этому амплуа больше не вернется.
В интервью Variety Кейт Бекинсейл не стала ограничиваться дипломатичными формулировками и на вопрос, рассматривает ли она возможность возвращения в «Другой мир», которому актриса во многом обязана своей карьерой, заявила:
«Я не вернусь. Я снялась в достаточном количестве этих фильмов».
Возможно, Бекинсейл просто устала от крупнобюджетных блокбастеров, съемки в которых, по ее собственным словам, порой были тяжелым опытом:
«Я снималась в инди-фильмах, где нужно было сидеть на сложенном коврике, и это было замечательно. Я снималась в масштабных, крупнобюджетных фильмах, и это был худший опыт в моей жизни».
Какие именно блокбастеры из внушительного списка в резюме Бекинсейл были для нее «худшим опытом в жизни», актриса, разумеется, уточнять не стала.
Франшиза «Другой мир» стартовала в 2003 году и закончилась в 2017; последний фильм показал худший результат по кассовым сборам (всего 80 с небольшим миллионов долларов по всему миру), и, по всей видимости, было принято логичное решение далее эту серию фильмов не продолжать.
Олеся Шишкина
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