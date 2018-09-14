Кейт Бекинсейл попрощалась с франшизой «Другой мир»

Снявшись в главной роли в пяти фильмах серии «Другой мир», Кейт Бекинсейл наконец-то готова попрощаться с франшизой — актриса упомянула, что провела достаточно времени в роли охотницы Селены, и к этому амплуа больше не вернется.

В интервью Variety Кейт Бекинсейл не стала ограничиваться дипломатичными формулировками и на вопрос, рассматривает ли она возможность возвращения в «Другой мир», которому актриса во многом обязана своей карьерой, заявила:

«Я не вернусь. Я снялась в достаточном количестве этих фильмов».

Возможно, Бекинсейл просто устала от крупнобюджетных блокбастеров, съемки в которых, по ее собственным словам, порой были тяжелым опытом:

«Я снималась в инди-фильмах, где нужно было сидеть на сложенном коврике, и это было замечательно. Я снималась в масштабных, крупнобюджетных фильмах, и это был худший опыт в моей жизни».

Какие именно блокбастеры из внушительного списка в резюме Бекинсейл были для нее «худшим опытом в жизни», актриса, разумеется, уточнять не стала.

Франшиза «Другой мир» стартовала в 2003 году и закончилась в 2017; последний фильм показал худший результат по кассовым сборам (всего 80 с небольшим миллионов долларов по всему миру), и, по всей видимости, было принято логичное решение далее эту серию фильмов не продолжать.

Олеся Шишкина