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Пять черных комедий на выходные
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Пять черных комедий на выходные 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "После прочтения сжечь"
Если вы не фанат черного юмора, смотрите эти фильмы осторожно.

"Залечь на дно в Брюгге", 2008

Кадр из фильма "Залечь на дно в Брюгге"
Дерзкая картина, которая ломает представление о типичных киллерах. В ней присутствует черный английский юмор, криминальная интрига и долгие интересные диалоги между двумя убийцами, которые местами веселят, иногда вызывают слезу умиления, а во время развязки даже вызывают слезы жалости к главным героям.

"После прочтения сжечь", 2008

Кадр из фильма "После прочтения сжечь"
Идеальный пример интеллектуальной черной комедии, в которой можно также увидеть классический авторский почерк братьев Коэнов. Интересно, что сами режиссеры заявляли, что в их фильме нет ни одного "приятного" главного героя, которому по-настоящему сочувствуешь. Совершенно бестолковое лицо Брэда Питта, непривычно комичный Джордж Клуни и крутой, но истеричный Джон Малкович участвуют в полной неразберихе.

Реальные упыри, 2014

Кадр из фильма "Реальные упыри"
Псевдодокументальное кино о трех соседях по квартире, которые друг друга достали. Дело в том, что они бессмертные вампиры и живут вместе уже очень давно. Даже не живут, а пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности…

"Дэдпул", 2016

Кадр из фильма "Дэдпул"
Черная комедия, уникальная в своем роде для студии Marvel. Главный герой — наемный убийца, который ни к чему практически не относится серьезно, главным образом потому что его нельзя убить. Любые неприятности он встречает с юмором и регулярно обращается к зрителям напрямую. С экрана он шутит про актерскую несостоятельность Райана Рейнолдса (то есть себя) и про то, что кое-кто, должно быть, с кем-то переспал, чтобы выбить деньги на съемки "Дэдпула". Когда же главный герой придумывает себе прозвище Дэдпул, его приятель замечает: "Чувствую запах франшизы"… Кстати, его предсказание оказалось верным, недавно вышел второй "Дэдпул".

"Субубрикон", 2017

Кадр из фильма "Субубрикон"
Картина Джорджа Клуни, в которой он рассуждает на тему двойной морали и расовых предрассудков. Зрителей ждут печальные и смешные сцены черной комедии с несколькими убийствами, реками крови и нелепыми признаниями. По сюжету в небольшом и тихом городе внезапно случается череда кровавых событий. Главному герою, отцу семейства Гарднеру Лоджу придется приложить немало усилий, чтобы сохранить жизнь своей семье.
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