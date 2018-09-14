Любимые плохиши в кино

Отрицательных персонажей легко любить, особенно если они — герои любимых фильмов. И скоро представится шанс проверить это: 4 октября на экраны выйдет фильм «Веном» об одном из самых известных антигероев кинематографа. 14 сентября в США стартовали продажи билетов, при этом рейтинг фильма сделали более «мягким»: просмотр разрешили даже детям, начиная с 13-летнего возраста.

News.ru вспомнил, кого ещё из экранных злодеев трудно забыть и невозможно разлюбить, несмотря на их поступки.

Джокер, «Тёмный рыцарь»

Канонический Джокер Хита Леджера до сих пор помогает фильму Кристофера Нолана продолжает удерживаться на четвёртом месте в списке 250-ти лучших фильмов за всю историю по версии сайта IMDb. Вышедший в 2008 году супергеройский боевик имел невероятный кассовый успех, став четвёртым фильмом, который собрал в прокате более 1 млрд долларов. Спустя год после выхода фильма Хит Леджер получил «Оскар» — к сожалению, посмертно.

Локи, «Тор», «Мстители»

Когда говорят о скандинавском боге Локи, обычно подразумевают Тома Хиддлстона. Обаятельный британец воплотил классического трикстера: то он появится в роли суперзлодея, то, наоборот, берётся кого-то спасать. Фильм с Хиддлстоном получил благоприятные отзывы критиков, его называют лучшей трилогией о Торе. Фильм режиссёра Вайтити собрал в прокате $854 млн и занял восьмое место в рейтинге самых кассовых кинокартин 2017 года.

Уолтер Уайт, «Во все тяжкие»

Школьный учитель химии едва не сходит с ума после неутешительного диагноза — рак лёгких. Уолтер находит другой способ зарабатывать деньги и начинает производить метамфетамин. Брайана Крэнстона сперва категорически не хотели брать на эту роль из-за комедийного прошлого в сериале «Малкольм в центре внимания», в итоге актёра «спасла» эпизодическая роль в «Секретных материалах», и его утвердили. Крэнстон оправдал надежды режиссёра и получил четыре премии Эмми за главную мужскую роль в драматическом сериале, став вторым актёром за всю историю кино с таким результатом.

Полковник Ганс Ланда, «Бесславные ублюдки»

Главный «охотник за евреями» — один из любимых героев Тарантино. Штандартенфюрер СД подчёркнуто интеллигентный и инфернальный персонаж, которому при этом не чуждо ничто человеческое. «Комбинатор» и садист дал сбежать маленькой Шошанне, после того как зверски расстрелял её родителей, скрывающихся в погребе.

Герой вызывает невольную симпатию, как классический трикстер, потому что он не фанатик, и когда понимает, что дела нацистов плохи, решает их сдать взамен на простые радости: дожить остаток жизни в США, получить медаль и жизнь без преследований.

Детектив Робертсон, «Грязь»