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«Бонд 25» вернул сценаристов после скандала
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«Бонд 25» вернул сценаристов после скандала 

News.ru 1 час назад
В съёмочную группу 25-го фильма франшизы об агенте 007 вернулись сценаристы Нил Пёрвис и Роберт Уэйд.
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