Звезда «Игры престолов» сыграет Бэтмена 

Уже в ближайшее время планируется перезапуск франшизы о Бэтмене, режиссером которого станет Мэтт Ривз (Matt Reeves). Оказывается, главную роль в новом фильме может получить Кит Харингтон (Kit Harington), известный по роли Джона Сноу в нашумевшем сериале «Игра престолов».
Еще в 2015 году актер говорил о том, что с радостью бы сыграл Бэтмена, если бы его персонажа сделали менее серьезным:
«Сейчас все супергерои очень напыщенны и зажаты. Бэтмен превратился просто в мрачного мужчину в мрачном костюме. Вот если бы вернули настоящий спандекс и былую глупость, я был бы чрезвычайно рад»
Согласно инсайдерской информации из студии Warner Bros., создатели спроектировали цифровую модель Харингтона в костюме Темного рыцаря, чтобы понять, как актер будет смотреться в роли. Если их всё устроит, то они уже в скором времени отправят Киту предложение о съемках.