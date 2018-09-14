Звезда «Игры престолов» сыграет Бэтмена

Еще в 2015 году актер говорил о том, что с радостью бы сыграл Бэтмена, если бы его персонажа сделали менее серьезным:

«Сейчас все супергерои очень напыщенны и зажаты. Бэтмен превратился просто в мрачного мужчину в мрачном костюме. Вот если бы вернули настоящий спандекс и былую глупость, я был бы чрезвычайно рад»

Согласно инсайдерской информации из студии Warner Bros., создатели спроектировали цифровую модель Харингтона в костюме Темного рыцаря, чтобы понять, как актер будет смотреться в роли. Если их всё устроит, то они уже в скором времени отправят Киту предложение о съемках.