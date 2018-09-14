Олега Штефанко, история любви Нелли Уваровой и новая жизнь Андрея Данилко 

15 сентября, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся харизматичный актер, известная актриса и эпатажный исполнитель шлягеров.
Недавно на телеканале НТВ состоялась долгожданная премьера сериала «Лесник. Новая земля», главную роль в котором исполнил популярный актер Олег Штефанко. Поклонники ждали новых ролей актера в российских картинах, ведь его успех давно стал международным. Олег расскажет о непростом начале актерской карьеры и трудном решении отправиться на заработки за океан, разрушит стереотипы о шикарной жизни в Америке и раскроет подробности общения с детьми.
Телепроект Сергея Майорова представит зрителям НТВ настоящий эксклюзив: о своей истории любви расскажет востребованная актриса театра и кино Нелли Уварова. Любимица миллионов объяснит, почему для нее гражданская регистрация брака — пустой звук, и поделится своим пониманием любви.
О своем «Однажды…» поведает и эпатажный артист Андрей Данилко, который известен широкой публике под женским альтер эго Верки Сердючки. Телезрители НТВ смогут первыми заглянуть в «кузнецу успеха» звезды — офис в трехкомнатной домашней студии. В интервью Андрей вспомнит непростое детство эпохи застоя и семейные драмы, а также поделится отношением к алкоголю и объяснит, что объединяет его с Мэрилин Монро. Увы, но у эпатажника появились мысли о прощальном туре для Сердючки…
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ!