Что смотреть в кино в выходные

Среди главных кинопремьер этой недели — четвёртый фильм из культовой серии о кровожадных пришельцах, российская комедия на свадебную тематику, анти-вестерн с Робертом Паттинсоном и Миа Васиковска в главных ролях, а также картина — участница последнего «Кинотавра» с Иваном Охлобыстиным . Кроме того, в кинотеатрах можно будет полюбоваться на Изабель Аджани в амплуа матёрой преступницы и Джулианну Мур , сыгравшую взятую в заложники оперную диву. На что стоит обратить внимание, если на выходных вы решили сходить в кино, — в материале RT.

Хищник (The Predator)

Сюжет четвёртого фильма культовой франшизы укладывается в уже ставшими привычными рамки, но с одной оговоркой: на этот раз убийство людей не является основной целью хищников. Пришельцы будут решать собственные проблемы. Также в картине появится новый вид инопланетян-убийц и способный говорить на их языке ребёнок, а зрители узнают причину, по которой кровожадные существа периодически возвращаются на Землю и истребляют людей. Спасать планету от хищников теперь будут бывший военный, девушка-биолог и группа пациентов психиатрической лечебницы.

Шейн Блэк , создатель «Железного Человека — 3» и «Поцелуя навылет», привнёс в нового «Хищника» небольшие жанровые изменения: фильм стал богаче на комические сцены и скабрёзные шутки. Одним зрителям это понравится, другие, как водится, посчитают, что режиссёр не сумел «вписаться» во вселенную проекта The Predator. Мнения критиков относительно этой картины также сильно разнятся. Подробнее о «Хищнике» и его рейтингах — в материале RT.

Девица (Damsel)

У большинства любителей кино при слове «вестерн» возникают примерно одинаковые ассоциации: пустынная местность, кишащий головорезами салун посреди небольшого населённого пункта и бравый ковбой верхом на верном коне. Братья Дэвид и Нэйтан Зеллнеры (их теперь впору называть новыми братьями Коэнами) решили сделать невозможное и изменить представления зрителей о Диком Западе, не касаясь привычной обстановки. В результате изменения претерпели герои: ковбой (Роберт Паттинсон) превратился в романтичного тюфяка, а нежная девица (Миа Васиковска) стала независимой железной леди. Историю лишили даже традиционного коня — ему на замену пришла карликовая пони Ириска.

По сюжету герою Паттинсона необходимо спасти героиню Васиковска от похитителей и жениться на ней. Однако по ходу дела выясняется, что помощь девушке не нужна. «Едва появившись в кадре, Пенелопа в исполнении Васиковска завладевает историей и переворачивает привычные западные клише вверх дном», — пишет Ричард Роепер в обзоре для Chicago Sun-Times. Он же называет картину Зеллнеров «необычайно оригинальным» и «последовательно смешным» творением. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 71%.

Временные трудности

В фильмографии режиссёра Михаила Расходникова помимо «Трудностей» значится только одна работа, причём не самая успешная: мелодраме «Эластико» не удалось завоевать интерес аудитории и, следовательно, продемонстрировать хорошие результаты в прокате. У второй его картины шансов на успех гораздо больше — в первую очередь благодаря узнаваемым лицам на постере (главные роли в киноленте исполнили Иван Охлобыстин и Риналь Мухаметов ). Да и основной конкурс «Кинотавра» — не самая плохая реклама.

Впрочем, на Охлобыстине и Мухаметове сильные стороны «Временных трудностей» заканчиваются, и начинается весьма посредственное кино. Корнем всех проблем этого фильма стал слабый сценарий, однако ещё больше вопросов вызывает сама идея картины. Судите сами: в качестве положительного героя её авторы позиционируют отца, который издевается над больным ДЦП сыном, чтобы воспитать в нём силу духа и излечить от недуга. Остаётся лишь надеяться, что никто из зрителей не воспримет представленную методу всерьёз.

Мир принадлежит тебе ( Le monde est à toi)

Мать Франсуа обладает редким талантом: она мастерски проворачивает различные аферы и с лёгкостью выходит сухой из воды. Он же создан совсем для другой жизни. Наивный и нерасторопный юноша предпочитает криминальным приключениям размеренное времяпрепровождение на Лазурном берегу в компании любимой девушки. Франсуа раздражает, что мать постоянно лезет в его личную жизнь и пытается помешать раскрутке легального бизнеса сына. Конфликт поколений налицо, однако создатели картины решили обойтись без избыточного трагизма: сложности в коммуникации между членами этой необычной семейки показаны посредством живых диалогов и комичных ситуаций.

«Мир принадлежит тебе» — вторая по счёту полнометражная картина французского режиссёра Ромена Гавраса. Роли в ленте исполнили Карим Леклу Венсан Кассель и Изабель Аджани. К слову, с непривычным амплуа взбалмошной, бесцеремонной женщины, умело и не без изящества обворовывающей элитные парижские бутики, Аджани справилась превосходно.

Бельканто (Bel Canto)

Драма Пола Вайца (номинация на «Оскар» за сценарий к фильму «Мой мальчик») основана на одноимённой книге американской писательницы Энн Патчетт. Это произведение вошло в перечень лучших книг 2001 года по версии Amazon и позволило Патчетт получить престижные литературные премии ПЕН/Фолкнер и «Оранж». Киноадаптация романа пока никаких наград не получила (и вряд ли получит), но переживать по этому поводу зрителям не стоит: просмотром временами противоречивого и наивного Bel Canto можно насладиться, если заведомо не ждать от картины слишком многого.

Согласно сюжету, на званном вечере в одной из латиноамериканских стран гостей (среди них — главная героиня, оперная дива в исполнении Джулианны Мур) берёт в заложники группа повстанцев. Напавшие обещают расстрелять всех присутствующих, если правительство не пойдёт на уступки и не освободит политических заключённых. Боевики и заложники будут жить бок о бок в течение месяца. И за это время их отношение друг к другу может сильно измениться.

Счастья! Здоровья!

В центре повествования — история подготовки трёх свадеб: русской, татарской и армянской. Герои мечтают об идеальном торжестве. Однако — в лучших традициях «Горько!» — всё пойдёт совсем не так, как они планировали.