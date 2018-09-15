Ещё
Алексея Панина назвали бандитом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет

Алексея Панина назвали бандитом 

Russianshowbiz.info 32 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актер Алексей Панин опубликовал в соцсетях архивное фото со съемок фильма «Жмурки».
На снимке Панин разговаривает с режиссером ленты Алексеем Балабановым. На молодом артисте можно увидеть старую зеленую толстовку с контрастным фиолетовым воротником, а также кожаную куртку, завершающую образ.
Поклонники отметили, что эта роль — одна из лучших в карьере артиста несмотря на то, что он выглядел в фильме и на фото, как настоящий бандит. Кроме того, читатели восхитились его знакомством с Балабановым, потому что многие считают этого режиссера одним из самых гениальных в современном отечественном кинематографе.
Russianshowbiz.info: последние новости
Рите Дакоте стало хуже 24-летняя избранница Александра Гордона вышла в свет Звезда "Универа" отправился учиться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х10
Что стало с ведущим «Моей семьи»21
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню6
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение