Алексея Панина назвали бандитом

Актер Алексей Панин опубликовал в соцсетях архивное фото со съемок фильма «Жмурки».

На снимке Панин разговаривает с режиссером ленты Алексеем Балабановым . На молодом артисте можно увидеть старую зеленую толстовку с контрастным фиолетовым воротником, а также кожаную куртку, завершающую образ.

Поклонники отметили, что эта роль — одна из лучших в карьере артиста несмотря на то, что он выглядел в фильме и на фото, как настоящий бандит. Кроме того, читатели восхитились его знакомством с Балабановым, потому что многие считают этого режиссера одним из самых гениальных в современном отечественном кинематографе.