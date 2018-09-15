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Мастера кино из тюркоязычных стран показали свои работы в Бишкеке
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Мастера кино из тюркоязычных стран показали свои работы в Бишкеке 

Мир24 1 час назад
Дни кино тюркоязычных стран впервые проходят в Бишкеке, передает телеканал «МИР 24».
На фестивале представлено пять фильмов. Это азербайджанская картина «Красный сад», казахстанский фильм «Оралман», турецкие «Пшеница» и «Айла». Открыла конкурс кыргызстанская мелодрама «Ночная битва», она завоевала Гран-при на международном кинофестивале в Эстонии.
«Это событие имеет огромное значение для всех нас. Фестиваль показывает нам, сколько общего у наших народов, насколько мы близки. Кроме того, здесь я нашел настоящих профессионалов, с которыми хотел бы посотрудничать в дальнейшем», — сказал режиссер, сценарист и продюсер Семих Капланоглу.
Фестиваль продлится четыре дня.
Показы фильмов проходят в рамках шестого заседания Комиссии по социальным и культурным вопросам Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.
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