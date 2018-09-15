Полегче! Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли снова (и очень откровенно) шутят друг над другом

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс часто шутят друг над другом в социальных сетях: то Райан говорит о разводе, то Блейк скажет, что ошиблась с выбором мужа. Но их последние «шуточки» — это новый уровень!

Райан выложил в Twitter запись в поддержку нового фильма «Простая просьба» с Блейк Лайвли в главной роли и написал: «Этот фильм лишил меня девственности. Смотрите в эти выходные!».

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1040730667502456835

Конечно, Блейк не могла оставить это высказывание мужа без внимания и ответила ему. Актриса прислала супругу смайлики поцелуя, сердечка, баклажана и фейерверка, сопроводив их фразой: «Нет, это не смайлики, выражающие возбуждение. Я просто очень люблю баклажаны. Пиротехнические».

https://twitter.com/blakelively/status/1040760963694116865

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/polegche-rajan-rejnolds-i-blejk-lajvli-snova-i-ochen-otkrovenno-shutyat-drug-nad-drugom/