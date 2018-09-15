Ещё
Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кинематографа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет

Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кинематографа 

РИА Новости + ещё 4 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Лучшим фильмом в истории кинематографа является картина Френсиса Форда Копполы «Крестный отец 2», снятая по роману Марио Пьюзо, считает американский писатель Стивен Кинг.
"Кто-то вчера попросил меня назвать лучший фильм, который я когда-либо видел. Крестный отец 2", — написал он в твиттере.
Кинг также пошутил, что думал над вопросом всю ночь, чего, по его мнению, делать не стоило.
По произведениям «короля ужасов» Стивена Кинга сняты десятки фильмов, включая такие шедевры, как «Сияние» Стэнли Кубрика, «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля» Фрэнка Дарабонта.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с ведущим «Моей семьи»25
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х10
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Тест: помните ли вы советские сказки?
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение