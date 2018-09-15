Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кинематографа

"Кто-то вчера попросил меня назвать лучший фильм, который я когда-либо видел. Крестный отец 2", — написал он в твиттере.

Кинг также пошутил, что думал над вопросом всю ночь, чего, по его мнению, делать не стоило.