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Немцу показали советский фильм «Кавказская пленница», и вот его комментарии
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Немцу показали советский фильм «Кавказская пленница», и вот его комментарии 

BigPikcha.ru 51 минуту назад
Фото: BigPikcha.ru
Редактор портала BuzzFeed Виктор Степанов попросил своего коллегу, редактора немецкого BuzzFeed Карстена Шмеля (Karsten Schmehl), посмотреть классику советского кино — фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Комедия вышла на экраны 50 лет назад, поэтому кое-что в ней наверняка непонятно и российским детям, которые родились в эпоху интернета.
У немца же фильм вызвал множество вопросов. Мы выбрали лучшие комментарии редактора из Берлина.
Источник: BuzzFeed
На выходных я посадил его за просмотр комедии «Кавказская пленница» и попросил поделиться впечатлениями по ходу фильма. Вот что из этого вышло.
Ого, надеюсь, с этим осликом все будет в порядке?
«Мой осел идет за вами как привязанный» — этой фразой правда можно завести знакомство? Серьезно?
Фильм идет всего 6 минут, а дело дошло до алкоголя. Это даже лучше, чем я себе представлял!
А почему они как-то странно держат стаканы?
У меня еще вопрос: если этот сотрудник ресепшена сильно напился, кто же будет за него работать?
Это прям точное описание того, как я выгляжу, работая журналистом.
От количества тостов мне становится страшно!
Воу! Отличный метод блокировки колес.
Как же мне нравится эта сцена! Просто парни. Просто пьют пиво. Без всякой цели. Просто парни и пиво. Обожаю тебя, Россия!
Это первый человек в фильме, который пьет воду. Эх ты. Или там водка?
Ахахаха! Никогда бы не подумал, что спальный мешок — это отличный способ показать нелепую смерть в кино. Кому нужен Голливуд! Отличная работа, российский кинематограф!
Почему они спят днем?
«Отказаться нельзя. Это оскорбление» — кажется, в этом вся суть уговоров в России.
Мне нравится. Поднять настроение заложнику при помощи танцев и песен! Неплохой план.
До меня долго доходило, что это не настоящая кровь, а следы от фруктов.
ВОТ ЭТО ТРЮК! Да этот парень настоящий цирковой актер. А вообще, это классный способ уйти с вечеринки, которая тебе надоела.
Они виделись-то всего один раз в самом начале фильма, а теперь они прям как старые друзья!
Никогда не верьте врачам из России!
Плохие парни стреляют солеными огурцами вместо настоящего оружия. Кажется, это самые миролюбивые плохие парни в истории кино.
Давайте на секундочку забудем о том, что парни пытаются остановить автомобиль при помощи… себя. Забудем об этом и полюбуемся пейзажем на заднем плане. Какая красота!
Это очень крутой ход. Его подстрелили в мягкое место…
…только ради шутки в следующей сцене в судебном зале!
О нет! Вот это концовка! У меня осталась куча вопросов. Куда они вообще направляются? Почему она в белых туфлях на шпильках ходит в горах? Где ее вещи вообще? Так они любят друг друга или нет?
Россия, спасибо за классный фильм! Мне понравились все шутки про алкоголь и очень крутые трюки с полетами и прыжками. К сожалению, я больше не смогу спать в спальных мешках и доверять врачам. Но что самое главное — я и не знал, что у вас есть такие красивые места и такая природа! Может, кто-то пригласит меня на пару тостов?
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