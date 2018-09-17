Стали известны победители фестиваля телесериалов «Пилот» в Иваново

ИВАНОВО, 17 сен — РИА Новости . В Иванове подвели итоги фестиваля телесериалов «Пилот».

right"Главный приз фестиваля по итогам зрительского голосования завоевала картина «90-е. Весело и громко». Награду продюсеру картины Дмитрию Иванчуку вручил президент кинофорума, кинорежиссер Валерий Тодоровский ", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Абсолютно убежден, фестиваль будет развиваться, потому что самое интересное, что сейчас происходит в мире кино, происходит на сериальной ниве", — приводит пресс-служба слова президента фестиваля «Пилот» Валерия Тодоровского.

В пресс-службе напомнили, фестиваль телесериалов «Пилот» стартовал в Ивановской области 12 сентября. В конкурсную программу кинофорума вошли 20 картин. В рамках киноконкурса прошли мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, программа «Сериалы на площади».

Организаторами фестиваля выступают Фонд «Академия Российского телевидения», ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также правительство Ивановской области. Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

Другие новости региона читайте здесь >>