Стали известны победители фестиваля телесериалов «Пилот» в Иваново 

ИВАНОВО, 17 сен — РИА Новости. В Иванове подвели итоги фестиваля телесериалов «Пилот».
right"Главный приз фестиваля по итогам зрительского голосования завоевала картина «90-е. Весело и громко». Награду продюсеру картины Дмитрию Иванчуку вручил президент кинофорума, кинорежиссер Валерий Тодоровский", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
В номинации «Лучший сценарий награды удостоен сценарист сериала „Учителя“ Илья Куликов, лучшей актрисой стала Елизавета Боярская (»Ворона"), лучшим актером назван Юрий Стоянов ("Вампиры средней полосы"). Режиссер сериала «90-е. Весело и громко» Михаил Поляков отмечен призом «Лучший режиссер», лучшим продюсером стал Александр Цекало.
"Абсолютно убежден, фестиваль будет развиваться, потому что самое интересное, что сейчас происходит в мире кино, происходит на сериальной ниве", — приводит пресс-служба слова президента фестиваля «Пилот» Валерия Тодоровского.
В пресс-службе напомнили, фестиваль телесериалов «Пилот» стартовал в Ивановской области 12 сентября. В конкурсную программу кинофорума вошли 20 картин. В рамках киноконкурса прошли мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, программа «Сериалы на площади».
Организаторами фестиваля выступают Фонд «Академия Российского телевидения», ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также правительство Ивановской области. Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.
Генеральный продюсер фестиваля — актриса Светлана Дрыга. В числе членов попечительского совета фестиваля — губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
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