Ещё
Телесериал «90-е. Весело и громко» получил главный приз кинофестиваля в Иванове
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет

Телесериал «90-е. Весело и громко» получил главный приз кинофестиваля в Иванове 

ТАСС 20 минут назад
ТАСС, 15 сентября. Жюри первого российского фестиваля телесериалов «Пилот», прошедшего в городе Иванове с 12 по 15 сентября, назвало победителей конкурса, а зрители голосованием выбрали обладателя главного приза — сериал «90-е. Весело и громко», сообщила в субботу пресс-служба фестиваля.
"Первый российский фестиваль телесериалов «Пилот» завершил свою работу в Иванове. Всего в конкурсную программу смотра были отобраны 20 сериалов. Главный приз получил сериал «90-е. Весело и громко». Победителя выбирали телезрители путем народного голосования", — говорится в сообщении.
Как добавили организаторы, победителей в остальных номинациях определяло профессиональное жюри, в которое вошли генеральный директоров онлайн-кинотеатра ОККО Иван Гродецкий, директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Александр Косарим, гендиректор Яндекс. Студии Ольга Филипчук, генеральный директор онлайн-кинотеатра tvzavr Владимир Щеглов и другие.
"В номинации на лучший сценарий победил сериал «Учитель» режиссера и сценариста Ильи Куликова, лучшей актрисой стала Елизавета Боярская в сериале «Ворона», лучшим актером признан Юрий Стоянов в сериале «Вампиры средней полосы», лучшим режиссером — Михаил Поляков за сериал «90-е. Весело и громко», а лучшим продюсером — Александр Цекало за сериал «Алиби», — отметили в пресс— службе фестиваля.
Первый российский фестиваль телесериалов «Пилот» прошел в Иванове с 12 по 15 сентября. На участие в фестивале было подано 62 заявки, в конкурсную программу вошли 20 проектов. В рамках фестиваля состоялись мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, а также программа «Сериалы на площади», в рамках которой жители смогли увидеть на большом экране сериалы «Вызываем огонь на себя», «Оттепель», «Таинственная страсть» и «Ликвидация».
Президентом киносмотра выступил кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, а в попечительский совет вошли советник президента России Владимир Толстой, российские продюсеры Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, Александр Акопов.
ТАСС: последние новости
Актер Том Харди представит в Москве фильм "Веном" NYT: власти США обсуждали с венесуэльскими военными планы свержения Мадуро Сборы российских фильмов с начала 2018 года превысили 11 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с ведущим «Моей семьи»25
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х10
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Тест: помните ли вы советские сказки?
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение