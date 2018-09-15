Телесериал «90-е. Весело и громко» получил главный приз кинофестиваля в Иванове

ТАСС , 15 сентября. Жюри первого российского фестиваля телесериалов «Пилот», прошедшего в городе Иванове с 12 по 15 сентября, назвало победителей конкурса, а зрители голосованием выбрали обладателя главного приза — сериал «90-е. Весело и громко», сообщила в субботу пресс-служба фестиваля.

"Первый российский фестиваль телесериалов «Пилот» завершил свою работу в Иванове. Всего в конкурсную программу смотра были отобраны 20 сериалов. Главный приз получил сериал «90-е. Весело и громко». Победителя выбирали телезрители путем народного голосования", — говорится в сообщении.

Как добавили организаторы, победителей в остальных номинациях определяло профессиональное жюри, в которое вошли генеральный директоров онлайн-кинотеатра ОККО Иван Гродецкий, директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Александр Косарим, гендиректор Яндекс. Студии Ольга Филипчук, генеральный директор онлайн-кинотеатра tvzavr Владимир Щеглов и другие.

Первый российский фестиваль телесериалов «Пилот» прошел в Иванове с 12 по 15 сентября. На участие в фестивале было подано 62 заявки, в конкурсную программу вошли 20 проектов. В рамках фестиваля состоялись мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, а также программа «Сериалы на площади», в рамках которой жители смогли увидеть на большом экране сериалы «Вызываем огонь на себя», «Оттепель», «Таинственная страсть» и «Ликвидация».