Ещё
В Иванове определился победитель фестиваля сериалов «Пилот»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет

В Иванове определился победитель фестиваля сериалов «Пилот» 

Вести.Ru + ещё 2 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Первый фестиваль сериалов «Пилот» завершился в Иванове. Зрители увидели фильмы, которые планируют выпустить в ближайшие месяцы на российских телеканалах. Победителем стал сериал «90-е. Весело и громко».
Он рассказывает о людях, работавших в ресторане, которым владеет криминальный авторитет.
В номинации «Лучшая актриса» победила Елизавета Боярская за роль следователя в сериале «Ворона».
Лучшим актером стал Юрий Стоянов, который сыграл главу клана в «Вампирах средней полосы».
Фестиваль в Иванове вызвал большой интерес. На всех показах залы были заполнены, сообщает телеканал «Россия 24».
Вести.Ru: последние новости
На Камчатке медведица усыновила осиротевшего медвежонка Стивен Кинг назвал лучшую киноленту в истории Сборы российских фильмов с начала 2018 года превысили 11 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы советские сказки?
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Что стало с ведущим «Моей семьи»28
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х11
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение