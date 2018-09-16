В Иванове определился победитель фестиваля сериалов «Пилот» 

Первый фестиваль сериалов «Пилот» завершился в Иванове. Зрители увидели фильмы, которые планируют выпустить в ближайшие месяцы на российских телеканалах. Победителем стал сериал «90-е. Весело и громко».
Он рассказывает о людях, работавших в ресторане, которым владеет криминальный авторитет.
В номинации «Лучшая актриса» победила Елизавета Боярская за роль следователя в сериале «Ворона».
Лучшим актером стал Юрий Стоянов, который сыграл главу клана в «Вампирах средней полосы».
Фестиваль в Иванове вызвал большой интерес. На всех показах залы были заполнены, сообщает телеканал «Россия 24».