Иван Янковский: загадочный принц актерской династии

И пускай он не стал звездой в Голливуде, не выходит на подиум в нижнем белье. Зато ты можешь полюбоваться на этого актера вживую, а не с экрана (но с экрана тоже можно). Сегодня наш герой — аристократичный красавец с шикарными скулами и легендарной родословной. Пора бы вспомнить, что не одними Данилой Козловским и Сашей Петровым жив русский кинематограф.

«Помолчать — это наше семейное»

Сложно быть актером, когда твой дед — один из самых известных артистов в стране, отец снимался у Тарковского и снял «Статского советника», да и мама тоже сыграла не в одном фильме. Хотя не стать актером при таком раскладе вообще невозможно. Ваня Янковский с детства был погружен в творческую атмосферу, смотрел кино, ходил на спектакли. Сначала, как все малыши, мечтал стать пожарным, космонавтом или кем-то вроде того, но потом гены взяли свое. В первом фильме он снялся в 10 лет вместе с дедушкой, Олегом Янковским . Ваня сыграл ангела в картине «Приходи на меня посмотреть». Затем сменил математическую школу на Московскую международную киношколу. Вместе с одноклассниками он побывал Турции, Армении и Африке, где они снимали документальный фильм. После школы Иван поступил в ГИТИС, где уже начал активно заниматься актерским мастерством.

Актерскую профессию я определяю в первую очередь как способ борьбы с самим собой. Если я что-то не умею в жизни, а для роли этому надо научиться, то я это сделаю. Когда выхожу на сцену, я волен говорить со зрителем о том, что меня как человека волнует. И в этом, на мой взгляд, и есть суть актерской профессии. Не просто посниматься и потом весело провести время на премьере, а расти с каждой новой ролью, совершенствоваться, обогащаться духовно. Фильм или спектакль — это промежуточная ступень в работе над собой.

По словам младшего Янковского, его воспитывали строго. В 15 лет мальчику объяснили, что теперь он сам отвечает за свою судьбу и строит карьеру. Сейчас родители — его главные критики. По словам Ивана, они давно абстрагировались от мысли, что он их сын, и могут объективно оценить его актерскую работу. Фамильной чертой Янковских Ваня называет умение помолчать.

Помолчать — это наше семейное. Мы очень любим созидать, созерцать.

Второй раз в кино Иван Янковский снялся в 18 лет — сыграл одного из главных героев в фантастическом триллере «Индиго». Фильм вышел крайне неудачным, но Ванина карьера только начиналась. Зато следующая работа «Тряпичный союз», которая случилась спустя 7 лет после «Индиго», сразу принесла «Кинотавр» за лучшую мужскую роль. Правда, его Иван разделил с другими главными актерами — Василием Буткевичем , Александром Палем, Павлом Чинарёвым . После этого на Янковского обратили внимание не только кинокритики, но и режиссеры. В этом же 2015 году он снялся в фильме «Без границ», а в следующем — в фантастической картине «Ночные стражи». Большую известность Ивану принес триллер «Дама Пик». Благодаря ему в 2017 году Янковский получил «Золотого орла» как исполнитель лучшей мужской роли.

Когда я прочитал сценарий «Пиковой дамы» и пришел на пробы, искренне сказал, что эта история про меня. Я себя действительно видел в ней и точно знал, что за человек. И это понимание мы с режиссером протащили от самого дня проб до конца съемок на протяжении двух с половиной месяцев — так хорошо друг друга поняли.

В этом году мы увидим Ивана в фильме «Завод», который снял один из самых мрачных и интересных современных русских режиссеров Юрий Быков . А в следующем году в прокат выходит еще одна фантастическая драма с Янковским в главной роли — «Икария».

Театр

Можно сказать, что пока отношения с театром у Ивана Янковского складываются лучше, чем с кино. Он играет в трех спектаклях «Студии театрального искусства»: «Записки покойника», «Самоубийца» и «Мастер и Маргарита». В прошлом году Янковский дебютировал в московском театре им. Ермоловой в качестве приглашенного актера. Он сыграл главного героя Виктора Зилова в спектакле по пьесе Вампилова «Утиная охота». Критики были в восторге от работы Янковского и назвали его «лучшим исполнителем Зилова всех времен» — это при том, что когда-то эту роль исполнял Константин Хабенский . Насколько хорош Янковский, ты можешь убедиться сама — новый театральный сезон уже стартовал.

«Я довольно закрытый человек»

Все, что известно из фото в соцсетях и кратких высказываний Ивана о своей личной жизни, — он встречается с актрисой и дочерью фронтмена группы «Алиса» Верой Панфиловой . По словам Вани, он однолюб и романтик. Он не любит шумные тусовки и в основном общается с ограниченным кругом друзей.

У меня есть узкий и давно сформированный круг общения, и каких-то новых людей я в него неохотно пускаю. Я довольно закрытый человек.

На немногочисленных интервью Иван держится гордо и серьезно, так что порода Янковских чувствуется сразу. Не скрывает, что хотел бы попробовать себя в роли режиссера, но пока не дорос в творческом плане.

У меня рефлексирующий склад ума. Я много думаю, прежде чем что-то сделать, а потом еще больше — о том, что сделано. Анализирую постоянно.

Кто из молодых русских актеров тебе нравится?