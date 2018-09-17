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Disney снимает фильм про счастье
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Disney снимает фильм про счастье 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В 2015 году на экраны вышел фильм «Счастье — это…», состоящий из семи отдельных историй поиска и обретения счастья. На экране зрители увидели семью цирковых артистов, троих друзей, которые не представляют жизни без современных технологий, и даже настоящего Купидона, который тоже хочет любви.
Главные роли в фильме исполнили Станислав Дужников, Борис Щербаков, Валерий Гаркалин, Егор Бероев, Светлана Иванова и Павел Прилучный. Сценаристами и режиссерами выступили талантливые кинематографисты со всей страны, которые боролись в конкурсах за шанс осуществить свою мечту — снять кино для большого экрана.
Фото: кадр из фильма «Счастье — это…»
12 сентября стартовали съемки еще семи историй, которые войдут во вторую часть киноальманаха «Счастье — это…». Съемки будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге. Свое участие в проекте уже подтвердили популярные актеры: Ирина Алферова, Ксения Алферова, Елена Валюшкина, Никита Волков, Станислав Дужников, Валентина Мазунина, Аглая Тарасова и Людмила Чурсина. Выход картины запланирован на весну 2019 года.
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Среди кинематографистов существует традиция разбивать тарелку на съемочной площадке в первый съемочный день — само собой, на счастье. На этот раз в торжественной церемонии участвовали генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан, режиссер новеллы «Фото на счастье» Анна Митафиди, оператор-постановщик Александр Носовский и продюсерская группа.
Disney разрешил всем желающим заглянуть за кулисы фильма и подглядеть за работой съемочной группы во время съемок новеллы «Фото на счастье» режиссера Анны Митафиди с участием актеров Аглаи Тарасовой и Никиты Волкова.
Съемочная группа разбивает тарелку.
Съемки новеллы «Фото на счастье»
Съемки новеллы «Фото на счастье»
Съемки новеллы «Фото на счастье»
Съемки новеллы «Фото на счастье»
Все фотографии предоставлены ©Disney
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