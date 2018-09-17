Disney снимает фильм про счастье

В 2015 году на экраны вышел фильм «Счастье — это…», состоящий из семи отдельных историй поиска и обретения счастья. На экране зрители увидели семью цирковых артистов, троих друзей, которые не представляют жизни без современных технологий, и даже настоящего Купидона, который тоже хочет любви.

Фото: кадр из фильма «Счастье — это…»

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Среди кинематографистов существует традиция разбивать тарелку на съемочной площадке в первый съемочный день — само собой, на счастье. На этот раз в торжественной церемонии участвовали генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан , режиссер новеллы «Фото на счастье» Анна Митафиди, оператор-постановщик Александр Носовский и продюсерская группа.

Disney разрешил всем желающим заглянуть за кулисы фильма и подглядеть за работой съемочной группы во время съемок новеллы «Фото на счастье» режиссера Анны Митафиди с участием актеров Аглаи Тарасовой и Никиты Волкова.

Съемочная группа разбивает тарелку.

Съемки новеллы «Фото на счастье»

Съемки новеллы «Фото на счастье»

Съемки новеллы «Фото на счастье»

Съемки новеллы «Фото на счастье»

Все фотографии предоставлены ©Disney