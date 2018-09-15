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«Warner Bros» снимет нового «Супермена»
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«Warner Bros» снимет нового «Супермена» 

Ревизор.ru 1 час назад
Не исключено, что новым Суперменом и спасителем мира станет чернокожий герой. Во всяком случае, «бледнодицый» Генри Кавилл, сыгравший главную роль сразу в трех фильмах про Супермена, сегодня из проекта ушел. И, быть может на его место придет Майкл Б. Джордан, более известный пока что ролями злодеев. Однако, говорят, что он способен к любым перевоплощениям. Когда начнутся съемки нового «Супермена», пока что тоже неизвестно. На студии размышляют о направлении его истории. И хотят сделать ее совершенно неожиданной.
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