«Warner Bros» снимет нового «Супермена» 

Не исключено, что новым Суперменом и спасителем мира станет чернокожий герой. Во всяком случае, «бледнодицый» Генри Кавилл, сыгравший главную роль сразу в трех фильмах про Супермена, сегодня из проекта ушел. И, быть может на его место придет Майкл Б. Джордан, более известный пока что ролями злодеев. Однако, говорят, что он способен к любым перевоплощениям. Когда начнутся съемки нового «Супермена», пока что тоже неизвестно. На студии размышляют о направлении его истории. И хотят сделать ее совершенно неожиданной.