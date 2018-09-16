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Смотрите, как будут выглядеть принцессы Диснея с реалистичными чертами лица
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Смотрите, как будут выглядеть принцессы Диснея с реалистичными чертами лица 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Вы же помните, что у принцесс Диснея глаза более, чем их талия? И видели, как выглядели бы принцессы Диснея с реалистичными талиями. А сейчас мы вам покажем, как выглядят женские персонажи Disney и других мультиков, будь у них реалистичные черты и более привычные пропорции лица.
За иллюстрации спасибо иллюстратору, известному под ником The Nameless Doll.
Эльза, «Холодное сердце»
Анна, «Холодное сердце»
Рапунцель, «Рапунцель»
Матушка Готель, «Рапунцель»
Мерида, «Храбрая сердцем»
Колетт, «Рататуй»
Тетя Кэсс, «Город героев»
Мэвис, «Монстры на каникулах»
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