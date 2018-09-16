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29-летняя актриса Эмма Стоун заметно поправилась
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29-летняя актриса Эмма Стоун заметно поправилась 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Поклонники разглядели у звезды второй подбородок.
Напомним, что артистка стала знаменитой, благодаря главной роли в подростковой комедии «Отличница легкого поведения», где она сыграла героиню Олив Пендергаст. Именно эта роль принесла артистке успех. Она получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. В 2017-ом году Эмма стала обладательницей самой престижной награды в мире «Оскар» за «лучшую женскую роль» в фильме «Ла-Ла-Ленд». Сейчас Стоун является самой высокооплачиваемой актрисой в мире по версии журнала Forbes.
29-летняя красавица всегда выглядела сногшибательно. Ее большие глаза всегда ярко выделялись на стройном и выточенном лице. Однако на днях звезда удивила поклонников новым снимком. Фанаты разглядели у актрисы второй подбородок! Многие гадают: то ли она готовится к новой роли, где ее героиня должна быть, что называется, «в теле», то ли наращивает мышцы в спортзале (вспомним фильм «Битва полов», где она сыграла первую ракетку мира Билли Джин Кинг. — прим. Ред.), то ли вовсе начала заедать очередную неприятность.
Эмма бережно относится к личному счастью и старается всеми способами скрыть подробности. В 2017-ом году у нее начался роман с режиссером Дэйвом МакКери. Возможно, они переживают трудные времена. Ведь актриса давно не выкладывает снимки с возлюбленным в социальных сетях.
Напомним, с 2010 года Эмма встречалась с актером Эндрю Гарфилдом, с которым познакомилась на съемках фильма «Новый Человек-паук». Однако через 5 лет они расстались, так как артистка не была готова родить ребенка.
Эмма Стоун нарасхват
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд официально расстались
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