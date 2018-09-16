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Сияет! Анджелина Джоли на кинофестивале в Южной Калифорнии
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Сияет! Анджелина Джоли на кинофестивале в Южной Калифорнии 

Peopletalk 47 минут назад
Фото: Peopletalk
Несмотря на слухи о нервном срыве и госпитализации, Анджелина Джоли (43) каждым своим выходом доказывает, что у нее все отлично.
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Так, вчера актриса появилась на фестивале Cambodia Town Film Festival в Южной Калифорнии, на котором представлены фильмы о Камбоджи. Именно на нем в прошлом году звезда представила свой фильм «Сначала они убили моего отца», основанного на мемуарах писательницы Лун Ун (48) о том, что она пережила во времена правления Красных кхмеров (коммунистическое движение в Камбодже).
https://www.youtube.com/watch?v=FeGoCJCORm0
Для выхода Энджи выбрала черный топ, длинную юбку и бежевые лодочки. А еще Джоли не преставала улыбаться.
Фото смотри здесь.
Напомним, актриса занимается благотворительностью с 2001 года. Тогда же она стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. По признанию самой Анджелины, именно Камбоджа открыла ей глаза на гуманитарную катастрофу, происходящую в странах третьего мира. Там, кстати, в 2002-м Джоли усыновила своего старшего сына Мэддокса.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/siyaet-andzhelina-dzholi-na-kinofestivale-v-yuzhnoj-kalifornii/
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