Сияет! Анджелина Джоли на кинофестивале в Южной Калифорнии

Несмотря на слухи о нервном срыве и госпитализации, Анджелина Джоли (43) каждым своим выходом доказывает, что у нее все отлично.

все слайды

Так, вчера актриса появилась на фестивале Cambodia Town Film Festival в Южной Калифорнии, на котором представлены фильмы о Камбоджи. Именно на нем в прошлом году звезда представила свой фильм «Сначала они убили моего отца», основанного на мемуарах писательницы Лун Ун (48) о том, что она пережила во времена правления Красных кхмеров (коммунистическое движение в Камбодже).

https://www.youtube.com/watch?v=FeGoCJCORm0

Для выхода Энджи выбрала черный топ, длинную юбку и бежевые лодочки. А еще Джоли не преставала улыбаться.

Фото смотри здесь.

Напомним, актриса занимается благотворительностью с 2001 года. Тогда же она стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН . По признанию самой Анджелины, именно Камбоджа открыла ей глаза на гуманитарную катастрофу, происходящую в странах третьего мира. Там, кстати, в 2002-м Джоли усыновила своего старшего сына Мэддокса.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/siyaet-andzhelina-dzholi-na-kinofestivale-v-yuzhnoj-kalifornii/