Французская жена Костолевского бросила все ради него

Актер Игорь Костолевский и его супруга Консуэло де Авиланд стали гостями нового телевизионного проекта Первого канала «Эксклюзив». Костолевский рассказал ведущему Дмитрию Борисову историю знакомства со второй женой. К тому времени артисту уже исполнилось 50 лет. Дело было на банкете после спектакля, в котором артист пригимал участие. «Она сидела на другом конце стола. И меня все время тянуло туда смотреть, я понимал, что там происходит что-то важное, что решается моя судьба», — рассказал Костолевский.

«Я решила, что пора уходить. Стала прощаться со всеми. Игорь оказался около меня. Мы стоим, смотрим друг на друга, а все смотрят на нас. Он попросил мой номер телефона, я дала. А потом поцеловал меня в губы перед всеми. Я подумала, это русская традиция такая, Брежнев же тоже всех в губы целовал», — смеется Консуэло.

Консуэло / фото: кадр из программы

Тогда у француженки творческая жизнь била ключом. Она являлась продюсерским проектом самого Алена Делона , поэтому предложение руки и сердца от Костолевского не приняла. «Я ему (Делону) нравилась, потому что была работоспособна, всегда знала свой текст. Как-то он меня пригласил на ужин в ресторане в Париже. Мы говорили о ролях и будущих проектах. Нам было очень интересно. Он был щедрым человеком. У Ален Делона было свое шампанское, которое называлось его именем. Он мне домой присылал ящик шампанского, духи, шарфы», — вспомнила звезда.

Но все-таки чувство Игоря к Консуэло оказались взаимными. Через четыре года они стали жить вместе в России. Костолевский категорически не хотел переезжать во Францию. Тогда актриса перебралась к нему сама, приняв православие под именем Евдокия. Ей нравится, когда ее называют Дуся Костолевская. При этом, когда она выходила замуж за избранника, вообще толком не знала кто он такой. Ни одного фильма с его участием она не видела. Консуэло влюбилась в актера, не зная, что это один из самых обаятельных декабристов фильма «Звезда пленительного счастья». А когда увидела, поняла, что всегда мечтала выйти замуж за декабриста.

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