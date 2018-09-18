Исчезновение китайской актрисы создало проблемы для мировых luxury-брендов

Исчезновение Фань Бинбин , одной из самых известных китайских актрис, создало проблемы для ведущих luxury-брендов в КНР, сообщает малайзийский новостной портал The Star.

Фань Бинбин, пропавшая с экранов в июне этого года, после того как власти КНР начали в отношении нее расследование в связи с уходом от налогов, представляла в Китае такие бренды, как Montblanc, Louis Vuitton , De Beers, Guerlain. Однако после исчезновения актрисы компаниям пришлось искать других представителей своей продукции в КНР — одном из самых перспективных мировых рынков. Между тем остается загадка: куда же делась 36-летняя красавица Фань Бинбин, снимавшаяся не только в китайских фильмах, но и в Голливуде (Iron men-3, X-men)? Также она сыграла в китайском боевике, посвященном событиям Второй Мировой Unbreakable spirit (в русском переводе «Бомбежка», выходит в мировой прокат 26 октября), где в одной из главных ролей занят Брюс Уиллис

Как написало еще в августе китайское англоязычное издание Global Times, близкое к правительственным кругам, в КНР имя Фань убрали с рекламных плакатов фильма. Как сообщает Global Times, проблемы у Фань Бинбин начались после того, как популярный телеведущий Цуй Юнъюань намекнул в одной из передач, что актриса уклоняется от уплаты налогов. Финансовыми делами звезды заинтересовалась налоговая служба провинции Цзянсу. Кроме того, Пекинский педагогический университет еще весной выпустил исследование о «социальной ответственности звезд китайского телевидения», и Фань оказалась в этом рейтинге на нижней строчке. Со второго июня был заморожен аккаунт Фань в Weibo — крупнейшей китайской соцсети, где у актрисы было 62 миллиона подписчиков. Правда, 18 сентября прошел слух, что кто-то заметил ее появление в Weibo, она была онлайн в течение буквально пяти минут, однако в целом это дела не меняет — никакой официальной информации о судьбе Фань по-прежнему нет.

Причиной расследования в отношении актрисы стали, скорее всего, так называемые «инь-янь контракты», весьма популярные в китайском шоу-бизнесе. Суть их в том, что подписываются два контракта, один для налоговой отчетности, другой — для выплат, сведения о которых не подаются в налоговые органы. Отчасти это делается для того, чтобы сохранить доходы звезд и их продюсеров в то время как власти распорядились платить звездам не более 70 процентов от общего дохода остальных актеров. Причиной регулирования стало возмущение китайской общественности гигантскими заработками ведущих актеров.

Как пояснил «РГ» эксперт Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин , «Фань Бинбин, согласно тому, что про нее пишут в китайских СМИ, является членом Компартии КНР, и в случае совершения ей экономических преступлений она, особенно с учетом ее статуса важной персоны, должна была попасть в сферу деятельности Центральной Комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД). Следствие, которое ведет ЦКПД, как правило, является негласным, подследственный может быть задержан и помещен в принадлежащий комиссии СИЗО , а может быть оставлен под домашним арестом. По итогам дело может быть передано в суд, тогда оно закончится приговором (очень часто о самом факте следствия сообщают публике на этому этапе). А может завершиться взысканием по партийной линии или вовсе без взыскания (если подследственный, например, даст на кого-то ценные показания) и тогда о нем не будет известно ничего».