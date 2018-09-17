В Китае пропала Бинбин Фань, звезда фильма «Люди Икс»

Фанаты Marvel в панике — в Китае не могут найти одну из самых популярных актрис, звезду фильма «Люди Икс: дни минувшего будущего» Бинбин Фань. По данным издания The Wrap, актрису последний раз видели на публике в начале июня 2018 года, когда она посещала детскую больницу, чтобы поддержать малышей. С тех пор о местонахождении 37-летней Бинбин ничего неизвестно. Молчит и ее инстаграм — последнее фото там опубликовано 23 мая.

Некоторые уже успели связать исчезновение звезды с ее задолженностями перед властями Поднебесной. Еще в мае в СМИ появилось несколько публикаций о том, что Бинбин подозревается в уклонении от уплаты налогов, за которое она не отчиталась перед контролирующими органами после съемок в нескольких крупных проектах. Кто-то из фанатов даже предположил, что Бинбин уже сидит в тюрьме, однако эта версия пока не подтверждается — во-первых, информация так или иначе уже просочилась бы в прессу, а во-вторых, СМИ бы точно знали о судебных слушаниях по делу Бинбин.

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13 Май 2018 в 7:52 PDT Официальные представители актрисы никак не комментируют ее исчезновение с радаров публичности, но и не делают никаких заявлений относительно того, где в ближайшее время будет появляться Бинбин и в каких проектах она сегодня участвует. При этом стоит сказать, что у Фань подписаны несколько крупных рекламных контрактов, в том числе и с косметическими брендами. В рамках контрактов актриса должна принимать участие в рекламных кампаниях в Азии и Европе, но пока что представители корпораций официально не заявляли, что потеряли Бинбин из виду и намерены прекратить сотрудничество.

Бинбин Фань — одна из самых известных и высокооплачиваемых актрис Китая. Также она является звездой голливудских фильмов — таких, как «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Железный человек 3» и озвучании мультфильма «Гадкий Я 3». В картине «Люди Икс: Дни минувшего будущего» Бинбин играет героиню Блинк, которая обладает силой телепортации путём искажения пространственной энергии.