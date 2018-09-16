Покровительница влюбленных. 16 сентября свой день рождения «отмечает» Джульетта

День рождения героини самой известной и не менее печальной повести Уильяма Шекспира — Джульетты отмечается 16 сентября. В итальянский город Верона до сих пор приходят письма на имя возлюбленной Ромео, в которых отправители просят помочь с решением любовных вопросов. В этом материале «Вечерняя Москва» расскажет о прекрасной Джульетте и ее непростой судьбе.

Джульетта — героиня трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». На момент событий, разворачивающихся в книге, ей 13 лет. Джульетта принадлежит знатному роду — Капулетти, представители которого живут в городе Верона в Италии. По воле случая юная девушка без памяти влюбляется в наследника семьи Монтекки — злейших врагов Капулетти. Она мечтает вслух о жизни с Ромео стоя на балконе, а он внимательно слушает ее слова и признается Джульетте в своих чувствах.

Влюбленным удается провести тайную церемонию венчания, однако Ромео изгоняют из города за убийства Тибальта — двоюродного брата Джульетты. Девушку хотят отдать замуж за другого. Она уже хочет покончить с собой, однако монах Лоренцо предлагает ей выпить зелье, которое погрузит ее в сон на три дня. Все должны были подумать, что она умерла, а через указанный срок Ромео прибыл бы к ней и они бы сбежали из Вероны. Послание с планом не доходит до Ромео, и тот, увидев свою возлюбленную мертвой, не зная, что она на самом деле спит, сам принимает яд. После того как Джульетта просыпается, не выдержав потери Ромео, она закалывает себя кинжалом.

История влюбленных стала настолько популярна по всему миру, что одних только экранизаций книги с 1900 года вышло более 50 штук. «Вечерняя Москва» предлагает три самые интересные из них.

Внимание стоит обратить на фильм «Ромео и Джульетта» 1968 года режиссера Франко Дзэффирелли. Две премии «Оскар» и «Золотой глобус» скажут все за себя. Один «Оскар» картина получила за костюмы, выполненные дизайнером Данило Донати. Они сделаны с исторической точностью и соответствуют стилю XV века. Фильм по праву считается лучшей экранизацией «Ромео и Джульетты».

Другая картина вызывает недоумение у зрителей и негодование у кинокритиков. Фильм «Ромео + Джульетта» снял австралийский режиссер Баз Лурман в 1996 году. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо Клэр Дэйнс . Картина снята на современный манер, действия разворачиваются в наше время. Частью сюжета стало огнестрельное оружие и необычная интерпретация, однако текст реплик шекспировской пьесы почти полностью сохранен.