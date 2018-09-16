Паоло Соррентино рассказал, что второй сезон «Молодого папы» выйдет в ноябре 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. / ТАСС /. Второй сезон популярного телесериала «Молодой папа» выйдет на телеэкраны в ноябре 2019 года. Об этом на пресс-конференции в рамках XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку» в воскресенье сообщил режиссер Паоло Соррентино

"Я начну снимать второй сезон сериала в ноябре, и в ноябре следующего года он выйдет", — сказал Соррентино.

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Сериал «Молодой папа», вышедший на мировые телеэкраны в конце 2016 года, рассказывает историю молодого италоамериканца Ленни Белардо, избранного папой римским Пием XIII. Его роль сыграл Джуд Лоу. Первый сезон состоял из 10 эпизодов.

Ранее сообщалось, что второй сезон телесериала будет называться «Новый папа». Сценарий для него Соррентино написал совместно со своим регулярным соавтором Умберто Кантарелло, а также Стефано Бисесом.

О фестивале «Послание к человеку»

Начало киносеансов фестиваля стартовало 16 сентября. Этому событию был посвящен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произвел Соррентино. Позднее в этот же день в киноцентре «Аврора» петербургские зрители первыми в России увидят его новый фильм «Лоро», рассказывающий о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони . Мероприятия фестиваля проходят на центральных городских киноплощадках, в том числе в киноцентрах «Великан», «Родина», «Лендок», в Доме кино, в кинотеатрах «Аврора», «Англетер» и других.

В конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку», который продлится до 22 сентября, вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три — международные и более 30 — российских. За возможность быть отобранными в конкурсную программу в этом году состязались более 3 тыс. кинофильмов различных жанров из 98 стран.