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Соррентино назвал сроки выхода продолжения «Молодого папы»
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Соррентино назвал сроки выхода продолжения «Молодого папы» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Итальянский режиссер Паоло Соррентино, снявший телесериал «Молодой папа», назвал сроки выхода второго сезона. Об этом сообщает «Пятый канал».
Как отмечается, режиссер сделал такое заявление во время пресс-конференции, приуроченной к XXVIII международному кинофестивалю «Послание к человеку».
"Я начну снимать второй сезон сериала в ноябре, и в ноябре следующего года он выйдет", — сказал Соррентино.
Он также подтвердил, что в сериале будут задействованы актеры Джуд Лоу и Джон Малкович.
Ранее сообщалось, что американский актер, режиссер и продюсер Джон Малкович сыграет в сериале HBO «Новый папа», сюжет которого будет связан с «Молодым папой».
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