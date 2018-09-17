Соррентино назвал сроки выхода продолжения «Молодого папы»

Итальянский режиссер Паоло Соррентино , снявший телесериал «Молодой папа», назвал сроки выхода второго сезона. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, режиссер сделал такое заявление во время пресс-конференции, приуроченной к XXVIII международному кинофестивалю «Послание к человеку».

"Я начну снимать второй сезон сериала в ноябре, и в ноябре следующего года он выйдет", — сказал Соррентино.

Ранее сообщалось, что американский актер, режиссер и продюсер Джон Малкович сыграет в сериале HBO «Новый папа», сюжет которого будет связан с «Молодым папой».