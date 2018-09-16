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Паоло Соррентино сообщил, что надеется вновь посетить Петербург в ближайшее время
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Паоло Соррентино сообщил, что надеется вновь посетить Петербург в ближайшее время 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Итальянский режиссер Паоло Соррентино надеется вновь побывать в Санкт-Петербурге в ближайшем будущем. Об этом он рассказал на пресс-конференции, состоявшейся после полуденного выстрела с Петропавловской крепости, посвященного старту XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку» в городе.
"Я очень счастлив участвовать в этом фестивале Большое спасибо за гостеприимство, которое ко мне все проявляют. Я никогда до этого не был в Петербурге, мне здесь очень нравится. Я надеюсь вернуться сюда в ближайшее время с семьей", — сказал Соррентино.
Ровно в полдень Соррентино в качестве специального гостя кинофестиваля произвел выстрел из пушки с Нарышкина бастиона крепости. «Это очень сильные эмоции, и они до сих пор длятся, потому что я сейчас очень плохо слышу. Надеюсь, что это пройдет», — шутя, поделился впечатлениями от участия в церемонии режиссер.
Вечером в воскресенье в киноцентре «Аврора» петербургские зрители первыми в России увидят новый фильм Соррентино «Лоро», рассказывающий о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Накануне Соррентино вручили приз международного кинофестиваля «Послание к человеку» за выдающиеся достижения в кинематографе. Церемония состоялась в рамках торжественного открытия смотра на Дворцовой площади Петербурга, частью программы которого стал показ фильма Соррентино «Молодость» на большом экране у Арки Главного штаба.
О фестивале
Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку», который продлится до 22 сентября, вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три — международные и более 30 — российских. На протяжении недели зрителей ожидают конкурсные показы, семь специальных программ, две ретроспективы, 11 спецпоказов, а также выставки, посвященные истории и современным тенденциям киноискусства.
Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.
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