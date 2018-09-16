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Паоло Соррентино больше не будет снимать кино о политиках
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Паоло Соррентино больше не будет снимать кино о политиках 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: Собака.ru
Знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино представил петербургским зрителям российскую премьеру своей новой картины «Лоро», рассказывающей о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Показ состоялся в воскресенье в «Авроре», одном из старейших кинотеатров города, в рамках XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку», передает ТАСС.
«Это фильм не только и не просто о Берлускони, а также о части итальянского общества. Это фильм о красоте жизни и о красоте вульгарности. Также эта картина говорит о разных страхах — о страхе, который испытывают молодые люди перед своей молодостью, о страхе, который чувствуют пожилые люди, боясь умереть. И эта страсть к жизни, которую мы наблюдаем в главных героях, — это как раз отражение их страхов», — рассказал Соррентино гостям показа.
Ранее в ходе общения с журналистами Соррентино высказал мнение, что фигура Берлускони и его жизнь — «прекрасный кинематографический сюжет». Благодаря этому персонажу режиссеру, по его собственным словам, «удалось рассказать об определенном историческом моменте в Италии».
Вместе с тем Соррентино признался, что больше не будет снимать фильмы о политиках.
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