Ещё
Учитель планирует снять собственное кино о Цое
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Учитель планирует снять собственное кино о Цое 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Wikipedia
Знаменитый российский режиссер поделился творческими планами.
Алексей Учитель, известный режиссер и народный артист России, рассказал о следующей картине, над которой он планирует работать. Это будет фильм "Цой".
Своими планами режиссер поделился с журналистами непосредственно перед открытием кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге. Напомним, что с 2010 года Учитель является президентом этого фестиваля.
По словам Учителя, съемки начнутся в мае следующего года. В картине будет много песен Цоя, однако его самого в кадре не будет, в основу сюжета легли события, развернувшиеся сразу после гибели музыканта, когда родные и близкие перевозили тело погибшего в Латвии Цоя в Санкт-Петербург. Автором сценария стал Александр Гоноровский, с ним Учитель уже работал над фильмом "Край".
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры и актрисы, которые снимались пьяными7
Тест: помните ли вы советские сказки?
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Тест: угадайте звезд по детским снимкам
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х12
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение