Учитель планирует снять собственное кино о Цое

Знаменитый российский режиссер поделился творческими планами.

Алексей Учитель , известный режиссер и народный артист России, рассказал о следующей картине, над которой он планирует работать. Это будет фильм "Цой".

Своими планами режиссер поделился с журналистами непосредственно перед открытием кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге. Напомним, что с 2010 года Учитель является президентом этого фестиваля.

По словам Учителя, съемки начнутся в мае следующего года. В картине будет много песен Цоя, однако его самого в кадре не будет, в основу сюжета легли события, развернувшиеся сразу после гибели музыканта, когда родные и близкие перевозили тело погибшего в Латвии Цоя в Санкт-Петербург. Автором сценария стал Александр Гоноровский, с ним Учитель уже работал над фильмом "Край".