Стивен Книг рассказал, какой фильм является лучшим

Знаменитый писатель назвал фильм, который, по его мнению, является лучшим.

Для Стивена Кинга таким фильмом стал "Крестный отец 2", который снял Фрэнсис Форд Коппола. Таким мнением писатель поделился с фоловерами в своем твитере.

Someone asked me yesterday, «What’s the best movie you’ve ever seen?» After a night to sleep on it (which I didn’t really need), I can confidently answer. GODFATHER II. — Stephen King (@StephenKing) 12 сентября 2018 г.

Стивен Кинг отметил, что этот вопрос ему задали еще вчера, и хотя он сразу мог бы на него ответить, он решил дать себе время на размышление. Тем не менее на утро его мнение не переменилось, и он написал, что лучшим фильмом в истории для него является "Крестный отец 2".