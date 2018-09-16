Ещё
Стивен Книг рассказал о лучшем фильме
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Стивен Книг рассказал, какой фильм является лучшим 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Рамблер
Знаменитый писатель назвал фильм, который, по его мнению, является лучшим.
Для Стивена Кинга таким фильмом стал "Крестный отец 2", который снял Фрэнсис Форд Коппола. Таким мнением писатель поделился с фоловерами в своем твитере.
Стивен Кинг отметил, что этот вопрос ему задали еще вчера, и хотя он сразу мог бы на него ответить, он решил дать себе время на размышление. Тем не менее на утро его мнение не переменилось, и он написал, что лучшим фильмом в истории для него является "Крестный отец 2".
Вторая часть стала продолжением картины, вышедшей в 1972 году, главные роли в ней сыграли Аль Пачино, Марлон Брандо и Джеймс Каан. Это экранизация знаменитой саги "Крестный отец", написанной Марио Пьюзо. Фильм "Крестный отец 2" выиграл в шести номинациях на "Оскар" из одиннадцати, в которых номинировался. Главной наградой стала статуэтка в категории "Лучший фильм".
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры и актрисы, которые снимались пьяными9
Тест: помните ли вы советские сказки?
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе3
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х12
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение