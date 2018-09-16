Путешествие двух великих неаполитанцев в Россию

Сегодня в нашу страну приехали два выдающихся итальянских режиссера — Лука де Фуско и Паоло Соррентино

Лука де Фуско, главный режиссер оперного театра «Сан-Карло» в Неаполе, уже приступил к постановке в московском Театре имени Евгения Вахтангова пьесы Эдуардо де Филлиппо «Суббота, воскресенье, понедельник». А обладатель «Оскара» и всех самых престижных международных наград Паоло Соррентино прибыл на открытие международного фестиваля «Послание к человеку» и презентации своих фильмов «Молодость» и «Лоро». Оба режиссера давно мечтали побывать в России, о чем сказали «ВМ», и лучше познакомиться с нашей культурой.

Паоло Соррентино рассказал о том, что его кумир — Андрей Тарковский , и он учится у него пониманию красоты. Но подчеркивает, что в этом процессе он — только ученик.

— Красота — настолько глобальное понятие, что я пока ничего не могу сказать конкретно. Возможно, потому что еще слишком молод, — отметил создатель фильма «Великая красота».

Паоло с гордостью говорит о том, что он из Неаполя, а его малая Родина — главный источник его творчества. Говорил о том, что необходимо максимально беречь в себе свое отечество, язык, культуру, национальные особенности и делиться этим с миром.

На вопрос «ВМ», нет ли у него желания поставить спектакль, например в России, как это намерен делать его земляк Лука де Фуско, ответил:

— Мое отношение к театру сродни отношению к Феллини. Он говорил, что всякий раз с радостью идет в театр за впечатлениями, но после пяти минут просмотра ему хочется уйти в ресторан. Нет, я не хочу ставить спектакли, потому что не могу работать в замкнутом пространстве сцены. Мне нужна природа, воздух, перемены.

При этом Соррентино уточнил, что предпочитает работать с театральными актерами, которые больше могут, чем киноактеры, и ходит в театры для поиска артистов. Он выразил желание посетить российские театры и посмотреть там на актеров.

— Кто знает? Быть может, в России я найду нового Джуда Лоу ? — заметил Соррентино.

Паоло Соррентино поразил журналистов и зрителей невероятной скромностью.

— В мире есть гении, как Феллини, а есть люди, которые приспосабливаются к миру, к красоте, и я — из них. Феллини, Тарковский — гении, а я — просто режиссер, который хочет снимать хорошее кино для людей, — так он прокомментировал вопрос о его отношении к тому, что его сравнивают с Феллини.

Россия притягивает талантливых художников с невероятной силой. И это, конечно, не может не радовать.