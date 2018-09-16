«Робот» стал самым дорогим индийским фильмом

В Индии снимают не только мелодрамы с лихо закрученным сюжетом.

В этом году на экраны выходит фильм "Робот 2.0", на его создание ушло $75 млн Премьера ожидается 28 ноября 2018 года. Картина стала не только дорогой, но и долгой — почти три часа.

Инженер Васи и его напарник робот-андроид Читти вместе противостоят жуткому монстру, угрожающему жителям Нью-Дели. От рядовых горожан внезапно стали в буквальном смысле улетать телефоны, чтобы соединиться друг с другом и превратиться в страшного монстра. При этом чудовище обладает способностью перестраиваться во что угодно. Но справиться с этим злобным чудом техники поможет добрый робот Читти.

Первый фильм о роботе и его человеке вышел в 2010 году, инженер Васи, ставший его создателем, мечтал наделить робота способностью выражать человеческие эмоции, и у него это получилось. Робот не только выражает эмоции, но и вызывает такие же эмоции у людей.