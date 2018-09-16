Паоло Соррентино представил премьеру своего фильма «Лоро» на кинофестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. / ТАСС /. Знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино представил петербургским зрителям российскую премьеру своей новой картины «Лоро», рассказывающей о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони . Показ состоялся в воскресенье в одном из старейших кинотеатров города «Аврора» в рамках XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку».

"Это фильм не только и не просто о Берлускони, а также о части итальянского общества. Это фильм о красоте жизни и о красоте вульгарности. Также эта картина говорит о разных страхах — о страхе, который испытывают молодые люди перед своей молодостью, о страхе, который чувствуют пожилые люди, боясь умереть. И эта страсть к жизни, которую мы наблюдаем в главных героях — это как раз отражение их страхов", — рассказал Соррентино гостям показа.

Ранее в ходе общения с журналистами Соррентино высказал мнение, что фигура Берлускони и его жизнь — «прекрасный кинематографический сюжет». Благодаря этому персонажу режиссеру, по его собственным словам, «удалось рассказать об определенном историческом моменте в Италии».

Вместе с тем Соррентино признался, что больше не будет снимать фильмы о политиках. «Что касается политических персонажей, с ними покончено», — сказал он.

Ровно в полдень в воскресенье итальянский режиссер в качестве специального гостя кинофестиваля произвел выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященный старту кинопоказов «Послания к человеку». В субботу на церемонии открытия фестиваля на Дворцовой площади Соррентино вручили приз киносмотра за выдающиеся достижения в кинематографе. На экране у Арки Главного штаба также состоялся показ его фильма «Молодость».

О фестивале

Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку», который продлится до 22 сентября, вошли более 70 фильмов, в том числе десять мировых премьер, три международные и более 30 российских. На протяжении недели зрителей ожидают конкурсные показы, семь специальных программ, две ретроспективы, 11 спецпоказов, а также выставки, посвященные истории и современным тенденциям киноискусства.