Фильм «Зеленая книга» победил на кинофестивале в Торонто

ОТТАВА, 16 сентября. / ТАСС /. Фильм режиссера Питера Фаррелли «Зеленая книга» (Green Book) получил Гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто. Об этом стало известно в воскресенье по итогам смотра, трансляция которого велась на его сайте.

Махершала Али. Картина повествует о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В дороге они пользуются путеводителем, в котором указаны безопасные места для афроамериканцев. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен

Как отмечают критики, после победы на фестивале в Торонто, где состоялась премьера «Зеленой книги», она имеет очень высокие шансы в будущем принести своему создателю премию «Оскар». В мировой прокат лента выйдет 21 ноября этого года.

На киносмотре в Торонто, который стартовал 6 сентября, было показано свыше 340 фильмов (255 полнометражных и 88 короткометражных) более чем из 80 стран мира. Российский кинематограф был представлен картинами «Сердце мира» и «Завод».