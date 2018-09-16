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Фильм «Зеленая книга» победил на кинофестивале в Торонто
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Фильм «Зеленая книга» победил на кинофестивале в Торонто 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ОТТАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фильм режиссера Питера Фаррелли «Зеленая книга» (Green Book) получил Гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто. Об этом стало известно в воскресенье по итогам смотра, трансляция которого велась на его сайте.
Картина повествует о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В дороге они пользуются путеводителем, в котором указаны безопасные места для афроамериканцев. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али.
Как отмечают критики, после победы на фестивале в Торонто, где состоялась премьера «Зеленой книги», она имеет очень высокие шансы в будущем принести своему создателю премию «Оскар». В мировой прокат лента выйдет 21 ноября этого года.
На киносмотре в Торонто, который стартовал 6 сентября, было показано свыше 340 фильмов (255 полнометражных и 88 короткометражных) более чем из 80 стран мира. Российский кинематограф был представлен картинами «Сердце мира» и «Завод».
Фильм Наталии Мещаниновой «Сердце мира» повествует о ветеринаре, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. В нем снимались Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Витя Оводков и другие. Показ фильма «Завод» режиссера Юрия Быкова на киносмотре в Канаде был премьерным. В главных ролях снялись Денис Шведов, Андрей Смоляков и Иван Янковский, картина рассказывает о противостоянии рабочих и владельца завода.
По традиции в Торонто главная награда достается картине, которая побеждает по итогам голосования зрителей. В 2017 году приз зрительских симпатий получил фильм режиссера Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).
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