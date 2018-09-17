Боевик «Хищник» возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Фантастический боевик «Хищник» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам минувших выходных, собрав 304,8 млн рублей. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за 13-16 сентября.

Картина режиссера Шейна Блэка демонстрируется в российских кинотеатрах с четверга. Она является продолжением франшизы об инопланетной расе Хищников, которые представляют угрозу для существования человечества.

На втором месте оказался фильм-лидер предыдущей недели «Великий уравнитель 2». Этот боевик является продолжением истории о бывшем агенте ЦРУ, роль которого исполняет Дензел Вашингтон. Лента режиссера Антуана Фукуа принесла 44,3 млн рублей.

Третье место заняла российская романтическая комедия «Счастья! Здоровья!», заработавшая 41,7 млн рублей. Режиссерами фильма стали Марк Горобец, Арман Манутян и Леонид Марголин, фильм дебютировал в прокате в четверг. Картина рассказывает о трех историях любви, которые раскрываются в свадьбах с различными культурными традициями. В фильме снимались Зоя Бербер, Наталья Рудова, Шамиль Хаматов и другие.