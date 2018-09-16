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Звезда «Игры престолов» может сыграть Бэтмена
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Звезда «Игры престолов» может сыграть Бэтмена 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как сообщает «Кинопоиск» сейчас ведутся активные поиски актера на роль Темного рыцаря, студия присматривает к Киту Харингтону, известному по сериалу «Игра престолов», и может предложить актеру главную роль в «Бэтмене »Мэтта Ривза.
Пробы перестали быть студийными. Компания оздала цифровую модель Харингтона в костюме Темного рыцаря, чтобы понять, как актер будет смотреться в роли и пришла к выводу, что это тот, кого они искали. Однако пока нет информации, что именно Кит Харингтон получит роль в фильме.
В 2015-м Харингтон заявил в интервью, что готов сыграть Бэтмена, но только если создатели избавятся от излишней серьезности. «Бэтмен стал чрезмерно мрачным и серьезным, — говорил актер. — Я бы хотел увидеть настоящий спандекс. Супергеройские фильмы стали слишком серьезными, им надо вернуть былую глупость».
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