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Татьяну Веденееву посчитали бездарностью
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Татьяну Веденееву посчитали бездарностью 

Рамблер 12 минут назад
В кинокомедии «Здравствуйте, я ваша тётя!» Татьяна Веденеева сыграла утончённую молодую воспитанницу донны Розы. На момент съёмок актриса ещё училась в ГИТИСе, но Армен Джигарханян, Александр Калягин и Михаил Козаков всячески поддерживали будущую звезду телеэкрана, маститые актёры были очарованы юной актрисой. Однако увидев отснятые кадры с участием Веденеевой, высокое начальство сочло девушку бездарностью и потребовало её заменить. Образ изящной красавицы Эллы Делей, который навсегда останется в сердцах кинозрителей, руководство посчитало слишком посредственным. Режиссёр ленты Виктор Титов наотрез отказался переснимать эпизоды с участием Веденеевой. К тому же выделенных для фильма денежных средств уже не осталось, и как бы ни протестовало начальство, ему пришлось принять картину. Недальновидные чиновники даже представить себе не могли, что спустя некоторое время Татьяна Веденеева станет любимой ведущей главы государства Леонида Брежнева, а роль немногословной прекрасной незнакомки — визитной карточкой актрисы.
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