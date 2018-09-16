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Клара Лучко обрела сына на съёмочной площадке
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Клара Лучко обрела сына на съёмочной площадке 

Рамблер 1 час назад
Дебютные съёмки в фильме «Цыган» стали знаковыми для студента Ростовского училища искусств Алексея Никульникова. Молодому и неопытному актёру довелось играть в одном кадре с известной на всю страну актрисой Кларой Лучко. Юноша понимал, что в совместных сценах ему предстоит играть второстепенную роль, а главной в кадре будет советская кинозвезда, поэтому актёр предпочёл не мешать работать народной артистке. Лучко по достоинству оценила такое поведение своего младшего коллеги и проявила участие к начинающему киноактёру. К слову сказать, Никульников, сыгравший цыгана, по происхождению казак, а выглядеть смуглым на экране ему помогала обычная морилка. Клара Лучко прониклась к таланту Алексея Никульникова и решила помочь молодому человеку с поступлением в ГИТИС, но исполнитель роли сына главной героини Ивана не захотел воспользоваться удачной протекцией и поступил в Школу-студию МХАТ. Клара Лучко по-матерински отнеслась к юноше, и их дружеское общение продолжилось и после окончания съёмок советской мелодрамы. Так случилось, что экранный сын Алексей Никульников в реальной жизни фактически стал для Клары Лучко тем сыном, которого у неё никогда не было.
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