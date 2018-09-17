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Первые фото: Хоакин Феникс на съемках фильма о Джокере
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Первые фото: Хоакин Феникс на съемках фильма о Джокере 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
После участия в международном кинофестивале в Торонто, где состоялась премьера фильма «Братья Систерс», Хоакин Феникс приступил к работе над своим следующим проектом — сольном фильме о Джокере, снимать который подрядился режиссер серии «Мальчишник в Вегасе» Тодд Филлипс. Первые фото Хоакина в образе Джокера со съемочной площадки уже появились в сети.
Новый сольник — это история о происхождении Джокера, поэтому, если кто-то ожидал появления Феникса в гриме а-ля Хит Леджер в «Темном рыцаре», эти ожидания логично не оправдались. Единственное, что «выдает» в первых фото со съемочной площадки хоть какую-то связь с самым известным комиксным злодеем — это разве что наличие сломанной карусели в качестве декорации да клоуна — в качестве случайного персонажа. Впрочем, Тодд Филлипс уже не раз предупреждал, что его фильм будет выдержан в мрачно-реалистичном стиле, в качестве источника вдохновения называя «Таксиста» 1976 года с Робертом Де Ниро в главной роли. Интересно, что сам Де Ниро, по слухам, может присоединиться к касту нового «Джокера».
Премьера нового «Джокера» состоится чуть больше, чем через год — 3 октября 2019. Сценарий к «Джокеру» Тодд Филлипс написал вместе со Скоттом Сильвером («Боец», «8 миля»), а Мартин Скорсезе выступит в качестве одного из продюсеров проекта.
В своем Instagram Тодд Филлипс, тем временем, поделился первым официальным фото Хоакина Феникса в образе Джокера:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Arthur.
Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)
16 Сен 2018 в 12:12 PDT  Олеся Шишкина
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