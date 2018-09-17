Спойлеры: как изначально должен был закончиться новый «Хищник»

Новый «Хищник» Шейна Блэка получил смешанные отзывы критиков — а все потому, что изначально фильм был совсем другим и многие сцены были пересняты. Теперь же в руки журналистов попал оригинальный, написанный самим Блэком сценарий — и, судя по нему, закончиться новый «Хищник» должен был совсем по-другому. Лучше или хуже — судить вам:

Изначально сценарий писали с расчетом на то, что к своей роли из оригинала в новом «Хищнике» вернется Арнольд Шварценеггер . Тот, в итоге, отказался (по слухам, из-за того, что предложенное камео «Железного Арни» не устроило — ему хотелось чего-нибудь более значительного), и сценарий пришлось переписать. В первой версии сценария финальная троица точно так же выживала, но после того, как Маккена ( Бойд Холбрук ), его сын Рори (Джейкоб Тремблэ) и Кейси ( Оливия Манн ) убивают Хищника, рядом с ними приземляется вертолет, из него выходит знакомый всем фанатам «Хищника» Датч и говорит, что теперь они должны пойти с ним. Когда Рори спрашивает у Датча, должен ли он идти тоже, Датч с многозначительной улыбкой отвечает: «Ты — особенно».

В премьерные выходные «Хищник», по предварительным данным, собрал в мировом прокате почти 55 миллионов долларов при бюджете в 88, так что оглушительным финансовым успехом, судя по всему, похвастаться не сможет — а значит, и судьба сиквела, на который намекает концовка фильма, теперь под вопросом.

Олеся Шишкина