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Тест: угадайте фильм по его шуточному описанию
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Тест: угадайте фильм по его шуточному описанию 

Киноафиша 52 минуты назад
Фото: Киноафиша
В соцсетях (и в первую очередь в Twitter) то и дело возникают стихийные флэшмобы, предлагающие пользователям описать свой любимый фильм, например, в 3 словах, или в 1 рифме, или в шуточной форме. Порой даже эти короткие описания передают самую суть фильма, так что угадать его название можно запросто — а порой альтернативное описание может поставить в тупик даже знатоков. Проверьте, сможете ли вы угадать все предложенные фильмы по их шуточным описаниям?
В этом тесте вас ждут 18 вопросов / описаний для самых «матерых» поклонников голливудского кино (предупреждаем, что некоторые описания могут показаться не столько смешными, сколько циничными):
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