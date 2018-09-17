Тест: угадайте фильм по его шуточному описанию

В соцсетях (и в первую очередь в Twitter) то и дело возникают стихийные флэшмобы, предлагающие пользователям описать свой любимый фильм, например, в 3 словах, или в 1 рифме, или в шуточной форме. Порой даже эти короткие описания передают самую суть фильма, так что угадать его название можно запросто — а порой альтернативное описание может поставить в тупик даже знатоков. Проверьте, сможете ли вы угадать все предложенные фильмы по их шуточным описаниям?

В этом тесте вас ждут 18 вопросов / описаний для самых «матерых» поклонников голливудского кино (предупреждаем, что некоторые описания могут показаться не столько смешными, сколько циничными):