Боевик «Хищник» возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 17 сентября. / ТАСС /. Фантастический боевик «Хищник» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам минувших выходных, собрав 304,8 млн рублей. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за 13-16 сентября.

Картина режиссера Шейна Блэка демонстрируется в российских кинотеатрах с четверга. Она является продолжением франшизы об инопланетной расе Хищников, которые представляют угрозу для существования человечества.