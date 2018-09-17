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Фантастический боевик «Хищник» стал лидером российского проката в выходные
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Фантастический боевик «Хищник» стал лидером российского проката в выходные 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Фантастический боевик Шейна Блейка «Хищник» возглавил российский прокат в выходные, собрав 304,8 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.
Тридцать лет назад вышел первый фантастический американский фильм из серии «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером в одной из главных ролей. Картина заняла 366-е место в списке 500 лучших фильмов по версии журнала Empire. Далее последовали «Хищник-2», «Чужой против Хищника», «Хищники».
В новой переосмысленной версии режиссера Шейна Блейка совершенные хищники из глубин космоса появляются в глухом городке на юге американской Джорджии, и снова начинается охота. Хищники стали сильнее, умнее и намного опаснее. Команда из бывших солдат и профессор, занимающийся эволюционной биологией, пытаются спасти человечество от гибели.
На вторую строчку рейтинга опустился боевик «Великий уравнитель-2». Продолжение истории о бывшем агенте ЦРУ Роберте Макколе, который самостоятельно вершит правосудие, за выходные собрало 44,3 миллиона рублей, а две недели проката принесли картине 197,1 миллиона.
Третье место занимает российская комедия о свадьбах под названием «Счастья! Здоровья!». За первую неделю проката она собрала 41,7 миллиона рублей.
На четвертой строчке также оказалась новинка — фильм Михаила Расходникова «Временные трудности» с Риналем Мухаметовым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях. Картина основана на реальной истории бизнес-тренера, маркетолога Аркадия Цукера, прототипа героя Мухаметова Саши Королева, у которого врожденная болезнь — ДЦП, и его непростых отношениях с отцом. Первые выходные принесли ленте 36,2 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров китайский мультфильм «Большой кошачий побег», который за первую неделю проката собрал 12,86 миллиона.
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