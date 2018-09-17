В Грузии открывается неделя российского кино 

Неделя российского кино стартует 17 сентября в грузинском городе Кутаиси. В её рамках состоятся показы фильмов «Лето» Николая Хомерики, «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Страна Оз» Василия Сигарёва и других.
Как сообщили организаторы, крое Кутаиси неделя пройдет в Батуми и Багдати. Зрителям покажут фильмы разных жанров и направлений, снятые в последние годы в России, передаёт РИА «Новости».
В программе предусмотрен цикл показов фильмов для детей «Лёлик и Барбарики», который представит продюсер Галина Данелия.
В Батуми показы пройдут в рамках международного кинофестиваля на котором представят фильмы «Лето» и «Подбросы», а также документальную картину Светланы Стасенко «Курс молодого шамана».
В Багдати пройдёт встреча с народной артисткой России из Московского академического театра имени Владимира Маяковского Светланой Немоляевой, а также молодой актрисой Полиной Лазаревой. Там же состоится показ снятых молодыми режиссёрами короткометражек.
В Петербурге 15 сентября открылся XXVIII международный кинофестиваль «Послание к человеку».