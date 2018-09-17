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Британский режиссер показал в своем фильме реальную смерть человека
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Британский режиссер показал в своем фильме реальную смерть человека 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Документальная картина «Остров» посвящена последним дням жизни пациентов хосписа, один из которых лично попросил снять на видео момент собственной смерти.
Британский кинорежиссер Стивен Иствуд пошел против правил этики при съемках своего очередного фильма. В документальной картине «Остров» он продемонстрировал зрителям реальную смерть одного из героев.
Фильм посвящен последним дням жизни пациентов хосписа. Один из героев «Острова», пенсионер Алан Харди лично попросил Иствуда снять на видео момент собственной смерти. Режиссер не стал противиться данной просьбе, которая полностью соответствовала его задумке показать смерть как естественный и обыденный биологический процесс. По словам Иствуда, «никто не хочет умирать», но все «запрограммированы» на это природой.
Историю съемок поведало Daily Mail. Режиссер также рассказал, что многие участники съемок стремились пообщаться с ним и рассказать о своих чувствах перед неизбежным концом, отмечая, что это помогает им справиться с чувством страха перед смертью. Харди, с помощью которого Иствуд воплотил свою главную задумку, относился к происходящему как к приключению, рассказывая о планах встретиться с женой и заняться бальными танцами в следующей жизни. Режиссер отметил, что именно Алан Харди показал ему, что «не нужно превращать это (смерть — прим. ред.) в какое-то таинство».
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