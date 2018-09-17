7 способов изучить английскую культуру через мультфильмы, кино и сказки

В Лондоне происходило столько удивительных историй, что подобрать несколько волшебных ключиков к путешествию, а также просто к изучению иностранного языка и английской культуры не составит труда!

Как заинтересовать ребенка английской культурой с помощью мультиков, сказок и детских фильмов, рассказывает Ирина Лексина, преподаватель, эксперт по ЕГЭ и редактор образовательного онлайн-ресурса Puzzle English.

Ирина Лексина

Провести отпуск в Лондоне всей семьей — отличная идея. И вам наверняка хочется, чтобы семья осталась довольна, чтобы никто не скучал и не ныл. Бывалые путешественники стараются так распланировать поездку, чтобы каждому участнику, включая самых маленьких, достался интересный и понятный «кусочек». Отличной подготовкой к отпуску станут сказки, кино и мультфильмы, которые можно читать и смотреть вместе с детьми.

Но даже если вы никуда не собираетесь, такое виртуальное путешествие точно увлечет ребенка и поможет ему лучше понять английскую культуру, а значит и заинтересоваться изучением иностранного языка.

Букингемский дворец: миньоны

Желтые озорники успели пробежаться по многим достопримечательностям Лондона!

В мультфильме «Миньоны» можно увидеть Тауэр, Вестминстерское аббатство и Трафальгарскую площадь.

Одна из самых веселых сцен — коронация миньона Боба в Букингемском дворце, в ходе которой гвардейцев переодевают в желтые шапки и голубые комбинезоны. Можно вспомнить этот эпизод перед тем, как отправиться смотреть смену караула перед тем самым дворцом.

Только учтите, что это популярнейший туристский аттракцион: зрителей собирается столько, что приезжать нужно минимум за час до начала.

Тауэр: великаны

«Фи, фай, фо, фам — дух человека чую там! Мертвый он или живой, попадет на завтрак мой!» — все английские дети помнят этот стишок и знают, что с великанами шутки плохи. В фольклоре Великобритании это мрачные и враждебные людям существа. Иногда даже двухголовые.

Иллюстрация Артура Рэкхема (Arthur Rackham)

Две самые известные сказки на эту тему — «Джек, победитель великанов» и «Джек и бобовый стебель».

На эти сюжеты снято много фильмов и мультфильмов. Одна из самых удачных киноверсий — американский фильм 2013 года «Джек, покоритель великанов».

Он мрачноватый, как и сами сказки, но в целом не особо страшный. И с интересным концом, в котором важную роль играет… корона Британской империи!

Именно та, которую можно увидеть в сокровищнице лондонского Тауэра. Кроме короны, малышам будет интересно посмотреть на стражников-бифитеров в колоритных костюмах и на стаю воронов, которые считаются хранителями Лондона. А детям постарше, уже перешедшим в среднюю школу, можно рассказать об историческом значении Тауэра.

После экскурсии по старинной крепости, в стенах которой происходило множество важных, а иногда и трагических событий, история Средних веков покажется гораздо понятнее.

Если вы планируете увидеть только основной набор достопримечательностей, можете пересмотреть вместе с ребенком диснеевский мультфильм о Питере Пэне. В одном из эпизодов герои пролетают над Тауэрским мостом и опускаются на минутную стрелку Биг Бена.

Если времени у вас побольше, можно вспомнить первоисточник — книги Джеймса Барри — и съездить погулять в Кенсингтонский сад.

По замыслу писателя, именно в этом парке начались приключения Питера после его побега из дома.

Об этом рассказывается в книге «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». У нас она не так известна, как история Питера и Венди.

В 1912 году Джеймс Барри сделал подарок всем детям. Он заказал статую, которая изображает Питера Пэна. По распоряжению писателя ее поставили тайно, в ночь с 30 апреля на 1 мая. Согласно старинным поверьям, в эту ночь открываются двери в мир фей. И фигурка мальчика с флейтой, окруженного зверюшками и феями, появилась в парке словно по волшебству.

Статуя Питера Пэна в Кенсингтонском саду

Еще в Кенсингтонском саду есть знаменитая детская площадка памяти принцессы Дианы. Ее создатели тоже вдохновлялись историями про Питера Пэна и островом Нетинебудет: кроме горок, качелей и песочниц, на ней есть вигвамы и огромный пиратский корабль.

Книги Джоан Роулинг не нуждаются в представлении. После завершения съемок фильмов о Гарри Поттере студия Warner Brothers превратила съемочные павильоны в музей. Вы сможете увидеть столовую Хогвартса и гостиную Гриффинора, заглянуть в кабинеты Дамблдора и профессора Снейпа, пройти по Косому переулку, узнать, как летают на метлах, попробовать сливочное пиво — всего и не перечислишь.

Чтобы лучше сориентироваться, можно воспользоваться аудиогидом на русском языке.

Студия Warner Brothers

Студия расположена в пригороде Лондона, так что на ее посещение лучше отвести целый день. Добраться туда можно разными способами: например, на фирменном автобусе из центра города, с вокзала Виктория. А вот входные билеты придется покупать заранее, через интернет.

Еще одно место, известное поклонникам книг Роулинг — платформа 9 и 3/4 на вокзале Кингс-Кросс. После того как между платформами 9 и 10 и в самом деле появилась такая вывеска, а под ней наполовину исчезнувшая в стене тележка для багажа, на вокзал тоже приходит немало туристов! Рядом находится магазин сувениров. Интересно, что хозяином его является Уорвик Дэвис — этот актер маленького роста сыграл в фильмах роли профессора Флитвика и гоблина Крюкохвата.

Музей естественной истории: Паддингтон

Разумный и говорящий медвежонок из Перу, которого нашли на лондонском вокзале Паддингтон и назвали тоже Паддингтоном, популярен в Англии не меньше, чем Винни-Пух. Сказки Майкла Бонда переведены на русский язык и наверняка понравятся малышам.

По ним в 2014 году выпустили фильм «Приключения Паддингтона».

На первой платформе вокзала можно сфотографироваться рядом с маленьким бронзовым мишкой в шляпе. А еще можно сходить в Музей естественной истории. Именно там в фильме происходят самые драматические события и погони.

Статуя медвежонка Паддингтона

Кстати, это один из самых любимых музеев лондонских ребятишек, потому что там выставлено множество скелетов динозавров. Если ваш ребенок проходит «фазу динозавров», ему точно будет интересно.

Лондонский зоопарк: Мэри Поппинс

Наталья Андрейченко в роли Мэри Поппинс («Мэри Поппинс, до свидания»)

В декабре 2018 года ожидается выход на экраны нового фильма про няню-волшебницу. Пока можно посмотреть диснеевскую классику с Джули Эндрюс или советский мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания».

К сожалению, ни в один из старых фильмов не вошла замечательная сцена — прогулка Джейн и Майкла в лондонский зоопарк в ночь полнолуния, когда звери и люди меняются местами.

Так что советуем не ограничиваться просмотром кино и хотя бы ради этой главы прочитать вместе с ребенком и книгу.

А может быть, получится посетить и сам зоопарк. Серпентарий прославила не только Королевская Кобра из сказки Трэверс: именно тут юный Гарри Поттер напустил на Дадли питона.

«Подземелья Лондона»: английские страшилки

Не спешите ужасаться! Конечно, впечатлительную малышню сюда вести не стоит. Но многие дети постарше очень даже любят страшные истории — можете вспомнить себя в летнем лагере. Правда, тех, кому еще нет шестнадцати, пускают в «Подземелья» только с взрослыми.

В «Подземельях Лондона» можно узнать о Пороховом заговоре, об эпидемиях чумы, о Джеке-Потрошителе…

Если честно, сами англичане считают, что этот аттракцион не столько пугает, сколько прививает ученикам средней школы интерес к историческим событиям.

Ну… и вызывает желание выклянчить у родителей какую-нибудь восхитительную гадость в сувенирном магазине.

Фото: Shutterstock.com, стоп-кадры фильмов

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