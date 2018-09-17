Фестиваль «Служу России!» пройдёт завтра в Курске

Завтра, 18 сентября в полдень на проспекте Победы в районе Триумфальной арки в торжественной обстановке откроется фестиваль защитников правопорядка в регионе под говорящим названием «Служу России!».

Как рассказали в управлении министерства внутренних дел по Курской области, здесь можно будет увидеть современные и раритетные образцы специальной техники, некогда служившей милиции, а сегодня — полиции. Будут проведены показательные бои среди сотрудников отряда особого назначения.

В фестивале примут участие не только команды Курского региона, сюда приедут сотрудники полиции из Белгорода, Брянска, Калуги, Орла, Смоленска, Твери и Нижнего Новгорода. На торжественное мероприятие открытия фестиваля «Служу России!» приглашаются все желающие куряне и гости города.

Обращаем внимание, что во время мероприятия движение по проспекту Победы будет закрыто.

Александр С Фото: яндекс картинки