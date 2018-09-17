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Фестиваль «Служу России!» пройдёт завтра в Курске
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Фестиваль «Служу России!» пройдёт завтра в Курске 

КурскТВ + ещё 2 1 час назад
Фото: КурскТВ
Завтра, 18 сентября в полдень на проспекте Победы в районе Триумфальной арки в торжественной обстановке откроется фестиваль защитников правопорядка в регионе под говорящим названием «Служу России!».
Как рассказали в управлении министерства внутренних дел по Курской области, здесь можно будет увидеть современные и раритетные образцы специальной техники, некогда служившей милиции, а сегодня — полиции. Будут проведены показательные бои среди сотрудников отряда особого назначения.
В фестивале примут участие не только команды Курского региона, сюда приедут сотрудники полиции из Белгорода, Брянска, Калуги, Орла, Смоленска, Твери и Нижнего Новгорода. На торжественное мероприятие открытия фестиваля «Служу России!» приглашаются все желающие куряне и гости города.
Обращаем внимание, что во время мероприятия движение по проспекту Победы будет закрыто.
Александр С  Фото: яндекс картинки
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